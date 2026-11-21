В Новосибирске расследуют обстоятельства ДТП на улице Титова, в результате которого погиб водитель автомобиля «Лада Нива». Мужчина скончался по пути в медицинское учреждение в машине скорой помощи. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 21 ноября около 12:25 возле дома № 202. По предварительным данным, 56-летний автомобилист двигался по улице Титова в направлении улицы Связистов. Во время движения он, предположительно, потерял сознание, после чего машина оказалась на встречной полосе и врезалась в автомобиль Changan.

Второй автомобиль в этот момент находился на перекрёстке и ожидал зелёного сигнала светофора. В результате столкновения транспортные средства получили незначительные повреждения.

Точную причину смерти водителя «Лады» предстоит установить судебно-медицинским экспертам. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.