Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме на улице Зорге в Новосибирске. Возгорание произошло ночью в квартире на седьмом этаже девятиэтажки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 4:45. Уже через 12 минут пожарные прибыли на место и обнаружили, что из окон квартиры валит густой дым. Пламя охватило одну из комнат, а затем перекинулось на кухню и балкон.

Во время обследования горящего жилья спасатели нашли тела мужчины и женщины. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. При этом общая площадь квартиры — 55 квадратных метров.

Пожарные также помогли выбраться из здания женщине и ребёнку, находившимся на верхнем этаже. Ещё 22 жильца, среди которых трое детей, самостоятельно покинули подъезд.

С открытым огнём удалось справиться в 5:53, а за шесть минут до этого пожар локализовали. В ликвидации возгорания участвовали 26 сотрудников экстренных служб и девять единиц техники.