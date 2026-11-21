В Искитиме Новосибирской области произошёл пожар в бане. Возгорание случилось в ночное время 20 ноября. Прибывшие спасатели оперативно приступили к тушению и за 12 минут справились с открытым огнём. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожарный расчёт добрался до места вызова спустя три минуты. В ликвидации возгорания участвовали восемь сотрудников ведомства, использовались две единицы спецтехники.

В результате происшествия огонь повредил 20 квадратных метров постройки. Никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировали 15 пожаров, девять из них произошли в жилом секторе. Кроме того, спасатели устраняли последствия семи ДТП. Аварийных ситуаций на водоёмах не зафиксировано.