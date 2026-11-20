В Новосибирске электромобиль Tesla Model X после ДТП оказался на тротуаре и повредил светофор. Авария произошла 20 ноября на перекрестке улицы Северной и Красного проспекта. Об этом сообщили очевидцы в городском канале АСТ-54.

По предварительной информации, водитель кроссовера не справился с управлением, после чего машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в светофор.

Удар привел к сбою в работе системы регулирования движения. Перестали функционировать не только поврежденный прибор, но и остальные светофоры на этом перекрестке.

Из-за происшествия движение транспорта затруднилось: автомобилисты столкнулись с пробками в обоих направлениях.