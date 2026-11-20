В Новосибирске конфликт между соседями, распивавшими алкоголь, закончился госпитализацией 64-летнего мужчины. По информации правоохранителей, на улице Челюскинцев на него напал 37-летний знакомый.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму и многочисленные переломы. На место прибыли сотрудники Росгвардии: они задержали нападавшего и передали его полицейским.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Действиям мужчины предстоит дать правовую оценку, ему может грозить наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.