В Первомайском районе Новосибирска суд отправил под стражу мужчину, подозреваемого в нападении на посетителя бара и краже золотой цепочки. Стоимость похищенного украшения оценили в 600 тысяч рублей.

Фигурантом уголовного дела стал Игорь И. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. Мужчину обвиняют в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, а также с причинением значительного ущерба.

По материалам следствия, происшествие случилось в октябре 2026 года возле одного из питейных заведений Первомайского района. Обвиняемый ударил посетителя в челюсть, после чего сорвал с его шеи золотую цепочку стоимостью 600 тысяч рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить мужчину под стражу. Он останется в СИЗО как минимум до 30 декабря 2026 года.

Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу.