В Новосибирске трудовая инспекция выясняет обстоятельства смерти сотрудника Городской клинической больницы №19. Во время рабочей смены умер 66-летний вахтер. Проверку организовали специалисты Государственной инспекции труда по Новосибирской области.

Происшествие случилось утром 16 ноября 2026 года. Около 6:00 мужчина 1960 года рождения почувствовал резкое недомогание и потерял сознание прямо на рабочем месте. Коллеги вызвали бригаду скорой помощи.

Медики, прибывшие в больницу, пытались реанимировать пациента на протяжении 25 минут. Несмотря на проведенные мероприятия, мужчина скончался.

Для выяснения причин и обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия. В рамках расследования предстоит опросить свидетелей, осмотреть место происшествия и изучить документы, связанные с работой погибшего.

Особое внимание проверяющие намерены уделить соблюдению установленного графика, а также условий труда и отдыха сотрудника.

Если комиссия обнаружит нарушения трудового законодательства, виновных должностных лиц могут привлечь к административной ответственности.