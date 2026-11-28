За последние сутки сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска трижды выезжали на вызовы, связанные с необходимостью вскрыть двери жилых помещений. Помощь потребовалась маленькому ребёнку, пожилой женщине и 47-летней горожанке.

Один из инцидентов произошёл в квартире, где оказался заперт четырёхлетний мальчик. Его бабушка ненадолго вышла в подъезд, однако дверь захлопнулась и заблокировалась изнутри. Ребёнок пытался открыть замок самостоятельно, но испугался и начал плакать. Спасатели вскрыли дверь и помогли ему воссоединиться с бабушкой. Мальчик не пострадал.

Ещё один вызов поступил от соседки 80-летней жительницы города. В течение дня она слышала из-за двери стоны, однако сначала не стала беспокоиться, поскольку пенсионерка проживала вместе с дочерью. Когда звуки не прекратились, а на стук никто не отреагировал, женщина обратилась за помощью.

Прибывшие спасатели проникли в квартиру и нашли хозяйку на полу в тяжёлом состоянии. Пенсионерку вынесли из помещения и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Третий случай произошёл с 47-летней новосибиркой, у которой резко повысилось давление. Женщина вызвала медиков, но самостоятельно открыть входную дверь не смогла: ключи находились у сына, который ушёл из дома. Тогда она попросила помощи у спасателей.

Попасть внутрь без повреждения двери оказалось невозможно из-за прочной конструкции. После согласования с хозяйкой специалисты демонтировали её, обеспечив медикам доступ в квартиру. Женщину передали врачам для осмотра.