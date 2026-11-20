В Ленинском районе Новосибирска днём 20 ноября произошло столкновение «Газели» и Toyota Harrier. В результате аварии медицинская помощь потребовалась трём пассажирам. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП случилось около 14:00 на улице Станционной. По предварительной информации, 69-летний водитель «Газели» врезался в Toyota Harrier, которая стояла на проезжей части. Водитель иномарки в этот момент ожидал оформления другого ДТП, в котором были только повреждены автомобили.

Травмы получили две пассажирки «Газели» 1976 и 1982 годов рождения, а также пассажир Toyota 1982 года рождения. Информация о степени тяжести их повреждений пока не поступала.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства происшествия.