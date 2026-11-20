В феврале 2027 года жителям Новосибирской области, как и другим россиянам, предстоит временно перейти на изменённый рабочий график. Одна из недель месяца окажется шестидневной: вместо привычного отдыха в субботу сотрудникам придётся выйти на работу 20 февраля. Об этом напомнила исполняющая обязанности директора департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина.

Рабочими станут шесть дней подряд — с 15 по 20 февраля включительно. Зато сразу после этого жителей страны ждут продолжительные выходные. Отдыхать россияне будут три дня — с 21 по 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

По словам эксперта, такая продолжительная рабочая неделя будет единственной в 2027 году. При этом в течение года предусмотрено семь сокращённых рабочих недель, когда благодаря праздничным дням и переносу выходных россияне смогут раньше завершать работу или дольше отдыхать.