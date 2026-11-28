Утром 28 ноября в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием ребёнка. Под колёса иномарки попала 12-летняя девочка. Информацию об аварии предоставили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, происшествие случилось возле дома № 74 на улице Плахотного. Автомобилем Toyota Alphard управлял 42-летний мужчина. Во время движения он допустил наезд на несовершеннолетнюю пешехода.

В результате столкновения девочка получила травмы. Сейчас специалисты уточняют их характер и степень тяжести.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства случившегося.