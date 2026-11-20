В Советском районе Новосибирска сотрудники Росгвардии задержали водителя Mazda Demio, который пытался убежать после остановки автомобиля. Поводом для проверки стало движение машины с выключенными фарами по улице Лыкова. Об этом сообщили правоохранители.

Во время общения с водителем 1999 года рождения росгвардейцы заметили у него признаки опьянения, в том числе запах алкоголя. На вопрос о том, употреблял ли он спиртное, молодой человек отреагировал агрессивно: забрал своё водительское удостоверение у сотрудника и бросился бежать в сторону дворов.

Однако скрыться ему не удалось — сотрудники вневедомственной охраны догнали и задержали мужчину. Для дальнейшего разбирательства на место вызвали экипаж ГИБДД. После передачи водителя полиции росгвардейцы вернулись к патрулированию.