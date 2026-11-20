В Новосибирске перед судом предстанут четверо мужчин, которых подозревают в организации незаконной торговли оружием и взрывчатыми веществами. Уголовное дело поступило на рассмотрение в Октябрьский районный суд. По версии следствия, обвиняемые занимались изготовлением, хранением и продажей запрещенного вооружения, действуя в том числе в составе организованной группы.

Следствие установило, что в течение 2025 года фигуранты наладили поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств на территории Новосибирской области. При этом некоторые операции они проводили сообща, а другие — самостоятельно.

Во время оперативных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество оружия и комплектующих. Всего из незаконного оборота вывели 23 единицы боевого огнестрельного оружия и порядка тысячи патронов. Также у обвиняемых нашли свыше 700 граммов взрывчатого вещества.

Помимо этого, были изъяты детали и приспособления, которые могли использоваться для изготовления или переделки оружия: затворы, части стволов, магазины и ударно-спусковые механизмы.

В зависимости от предполагаемой роли каждому из четверых предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Речь идет о незаконном изготовлении и сбыте оружия, его переделке, а также противоправном обороте взрывчатых веществ. Теперь суду предстоит дать оценку собранным материалам.