27 ноября в городе Обь Новосибирской области загорелся автомобиль. До приезда пожарных очевидцы самостоятельно справились с огнем.

Первое подразделение МЧС прибыло на место происшествия спустя три минуты после поступления вызова. В результате возгорания повреждения получил кузов машины на площади 0,5 квадратного метра. Пострадавших нет.

В ликвидации последствий происшествия участвовали восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

Всего за минувшие сутки в Новосибирской области произошло пять пожаров.