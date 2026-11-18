Директор группы компаний «Агросистема» Сергей Фёдоров рассказал на форуме «Сибирская аграрная неделя», как за шесть лет компания превратилась из дистрибьютора импортных семян в вертикально интегрированную корпорацию с собственной селекцией. Он также объяснил, чем её золотой рапс удивляет посетителей выставок.

— Сергей, расскажите об участии в форуме. Какие у вас цели и задачи?

— Мы участвуем в выставке в Новосибирске второй год подряд. В прошлом году мы пришли впервые, чтобы заявить о себе и пригласить к сотрудничеству западносибирских клиентов. В этом году павильон стал больше и наряднее. Главная цель — пообщаться со старыми клиентами из Восточной Сибири и с новыми из Западной. Мы расширяем географию и движемся на запад. Сейчас компания работает на Дальнем Востоке и в средней полосе, то есть по охвату становится федеральной. Мы полноценный федеральный дистрибьютор, пока небольшой и начинающий.

«Агросистема» сегодня — вертикально интегрированная корпорация. В неё входят селекционный центр, семеноводство, которое мы запустили в этом году, и дистрибуция, с которой мы начинали. Мы ведём работу на всём пути от гена до клиента и строим дистрибьюторскую сеть по всем направлениям и культурам.

Компании всего шесть лет. Заработав первые деньги на поставках иностранных семян, с 2022 года мы стали вкладывать их в собственную селекцию. Сейчас у нас есть оригинальная разработка — золотой рапс, который всех удивляет. Это эксклюзив: золотого рапса пока никто больше не делает. На выставках его отличают сразу, ведь классический рапс иностранных гибридов — синий. Иностранные компании ушли, а мы остались и полностью восстановили технологию производства таких семян в России.

— Какие планы на ближайшие один–три года?

— Мы будем углублять работу с клиентами в Сибири и расширять географию: искать клиентов на Дальнем Востоке, в средней полосе, в Поволжье и на Урале. Мы открыты к поиску партнёров. Мы контролируем свои семена, знаем их качество и понимаем, каких результатов от них ждать.

— Что является ядром вашего портфеля?

— Прежде всего это семена рапса, линейка сортов «Оредеж». Скоро выйдет рапс «Енисей КЛ», устойчивый к гербициду - к имидазолинонам Он успешно прошёл двухлетние испытания. Мы также готовим к передаче в испытание скороспелую сою, которая вызревает за 85 дней. На подходе кукуруза, которая в Сибири никогда не вызревала до семян. Мы создали скороспелые линии, которые через пару лет можно будет ставить на регистрацию. Это тоже прорывная разработка. Кроме того, мы выпускаем стимулятор роста растений, в основе которого заложен механизм стимуляции выработки ауксинов (фитогормон корневого роста в самом растении), собственной разработки и разные подкормки. Но основа бизнеса — семена, их доля достигает 70%.

— Как вы обеспечиваете качество и соответствие продукции условиям регионов? Ведь одни и те же семена не подойдут везде.

— Прежде чем зайти в регион, мы изучаем его характеристики: сумму эффективных температур, влажность, пригодность сортов. Поэтому мы ориентируемся на регионы, где наши семена подходят по характеристикам.

— Какими метриками вы оцениваете успех? Есть ли примеры в цифрах?

— Сначала мы смотрим, насколько территория подходит для культуры. Красноярский край и Иркутская область хорошо подходят для рапса. Сегодня это практически единственная коммерческая культура, на которой зарабатывают хозяйства, поэтому мы рекомендуем там в первую очередь рапс. В Алтайском крае прекрасно вызревают соя и кукуруза, их мы и рекомендуем, хотя и рапс тоже.

Если говорить об экономике, хозяйство с интенсивной технологией вкладывает до 40–50 тысяч рублей на гектар, а иногда и 60. Делим затраты на урожайность и получаем себестоимость килограмма или тонны. В этом году себестоимость рапса составляет около 20–25 рублей за килограмм при цене реализации чуть выше 30. Год не лучший, но по зерновым экономика нулевая или даже отрицательная. Тяжело всем, в том числе успешным хозяйствам. Лимитирующим фактором стала влага: в Западной Сибири не было дождей, а у нас было холодно и не хватило тепла. Погода и климат остаются главными ограничениями.

— В чём отличия вашей продукции от конкурентов?

— Мы ориентировались на ведущие иностранные компании. Когда они ушли, мы первым делом восстановили технологию производства дражированных калиброванных семян. Затем добавили собственные решения: оригинальную окраску и современную упаковку в посевных единицах. В подготовленные семена мы сразу добавляем стимулятор роста и современные средства защиты, а также потравитель, в составе которого 7 компонентов, включая микробиологическое удобрение, микро и макроэлементы. Семена получаются сразу «заряженными» на результат. Он подтверждается в регионах: в одном из хозяйств Иркутской области получили 43 центнера с гектара. Это реальный результат.

— Что представлено на стенде? Чем вы гордитесь больше всего?

— Прежде всего это семена, в первую очередь масличные культуры для Сибири: рапс, соя и немного зерновых. Мы привезли два вида рапса — в уникальной золотой окраске и классический синий. В Иркутской области мы создаём сорта сои, адаптированные для всей Сибири, вплоть до Южной Якутии. Уникальная разработка — кукуруза иркутской селекции, которая вызревает до семян в условиях Иркутска. Такого результата в Сибири раньше не получали.

Другое направление — препараты. Мы дистрибьюторы нескольких компаний по пестицидам и продвигаем биологические средства. Хочу выделить биопрепарат «Экстрасол» из линейки «Бисолби». Это природные биофунгициды, которые снижают патогенную нагрузку на поле. Можно долго тратить деньги на химические фунгициды, но если один-два раза применить биопрепарат, растение выдержит стресс и патогенную нагрузку и дойдёт до уборки, не осыпавшись. Это даёт колоссальную экономию.

Мы также продаём жидкие комплексные минеральные удобрения для внекорневой подкормки. Достаточно 2–3 литров на гектар, чтобы обеспечить растение всеми макро- и микроэлементами. Сейчас это очень востребованное направление. Вместе с партнёром мы продвигаем биореакторы для производства удобрений на месте. Они подойдут тем, у кого есть животноводство, и помогут утилизировать его отходы. Технология защищена в Сколково, у неё два патента. Корпорация постепенно расширяется, и сейчас у нас больше пяти-шести направлений.

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