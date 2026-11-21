В Новосибирске действует режим неблагоприятных метеорологических условий, известный как «чёрное небо». По прогнозам синоптиков, предупреждение продлится с вечера 21 ноября до 12:00 22 ноября. При этом региональный Роспотребнадзор указывает срок до 10:00 23 ноября.

Причиной стали слабый ветер и возможная температурная инверсия. При таких условиях автомобильные выхлопы, промышленные выбросы и пыль медленнее рассеиваются и могут накапливаться у поверхности земли.

Ранее повышенную концентрацию пыли фиксировали в Заельцовском районе. На неприятные запахи также жаловались жители «Чистой Слободы», Троллейного, Западного и Юго-Западного жилмассивов, а также других территорий левобережья.

По данным регионального Минприроды, с 2023 года жители «Чистой Слободы» направили более 450 жалоб на посторонние запахи. Проверки выявили нарушения на двух промышленных площадках.

Во время режима НМУ специалисты рекомендуют реже открывать окна, использовать воздухоочистители с HEPA-фильтрами и ограничить длительные прогулки с детьми. Особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями сердца и дыхательной системы.

При сильной одышке, боли в груди или ухудшении самочувствия необходимо обратиться за медицинской помощью. О неприятных запахах жители могут сообщить в Роспотребнадзор по телефонам 8-800-350-50-60 и 8 (383) 201-08-59.

Скорость рассеивания загрязнений будет зависеть от изменения погодных условий и интенсивности выбросов. Само окончание режима НМУ не гарантирует мгновенного улучшения качества воздуха.