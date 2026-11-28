В Новосибирске судебные приставы наложили арест примерно на 34 предмета имущества местной жительницы. Ограничения связаны с судебным разбирательством между супругами, которые делят совместно нажитую собственность.

Основанием для исполнительных действий стало судебное определение об обеспечительных мерах. В документе содержался перечень более чем из 40 наименований имущества. Для его проверки и описи по месту жительства женщины направили четверых сотрудников службы судебных приставов.

Процедура продолжалась около трёх с половиной часов. При понятых и представителе должницы приставы осмотрели вещи, определили их принадлежность и зафиксировали в специальном акте. Под арест попали предметы домашней обстановки и техника, в том числе мебель для спальни, итальянское кресло руководителя, антикварные каминные часы, беговая дорожка, велотренажёр и мойка высокого давления.

В список также включили уличные чугунные качели, видеозвонок, баню и другие объекты.

Как пояснили в службе судебных приставов, арест носит временный обеспечительный характер. Его задача — не допустить продажи или передачи имущества другим лицам до окончательного разрешения спора.

До получения исполнительного документа с указанием суммы взыскания сотрудники ведомства намерены контролировать сохранность описанных вещей. На время действия ограничений женщина не вправе продавать, дарить или иным образом распоряжаться арестованным имуществом.