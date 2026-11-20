За последние два года Новосибирская область приняла 5399 участников программы добровольного переселения соотечественников и членов их семей. Речь идет о периоде с 2024 года по сентябрь 2026-го. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

Основной поток прибывших составили выходцы из Казахстана — на них приходится 88% от общего числа переселенцев. Всего участниками программы стали жители 26 стран, представляющие 35 национальностей. Из 5399 человек 2217 непосредственно участвовали в программе, остальные 3182 прибыли вместе с семьями.

Среди новых жителей региона — 1846 детей и 196 пенсионеров. Средний возраст участников программы составляет 35 лет. При этом 71% переселенцев относятся к трудоспособному населению, а более половины имеют высшее или незаконченное высшее образование.

Большинство приезжих успешно находят работу: показатель трудоустройства превышает 75%. За последние два года в регион также переехали 38 врачей и 68 учителей. Кроме них, среди переселенцев есть инженеры, программисты, юристы и квалифицированные рабочие.

Для помощи в обустройстве на новом месте предусмотрены финансовые выплаты. Студенты могут получить единовременно 20 тысяч рублей, а семьям полагается по 15 тысяч рублей на каждого ребенка до 17 лет включительно.

Кроме того, при региональном Кадровом центре работает служба сопровождения. Специалисты помогают прибывшим оформлять необходимые документы, подбирать вакансии и адаптироваться к жизни в Новосибирской области.

Программа переселения соотечественников действует в регионе с 2009 года. За это время Новосибирскую область выбрали более 72,8 тысячи человек, среди которых 18,8 тысячи детей.

По итогам 2025 года регион занял второе место в России по количеству принятых участников программы. За год сюда переехали 1985 человек.