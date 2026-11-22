В октябре 2026 года средний чек в салонах красоты Новосибирской области вырос на 19% по сравнению с октябрём 2025 года и составил 2 229 рублей. Такие данные предоставила компания «Эвотор» по запросу Сиб.фм.

При этом посещений стало на 14% меньше, но рост расходов за один визит компенсировал падение — оборот салонов вырос на 2%. По оценке «Эвотора», средний чек вырос из-за подорожания услуг и расходных материалов.

Данные основаны на обезличенных показателях касс «Эвотор» в регионе; количество посещений считали по числу чеков в среднем на кассу.