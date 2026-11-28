Завершить строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске планируют к концу 2027 года. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ожидается 6 декабря, а оформление свидетельства о государственной регистрации — в конце того же месяца. О новых сроках представители ГК «ВИС» сообщили в ответ на запрос Сиб.фм.

В компании пояснили, что указанные даты были согласованы с Федеральным дорожным агентством и региональным Министерством транспорта. Однако, по утверждению концессионера, закрепить договорённости непосредственно в концессионном соглашении не удалось. Теперь этот вопрос вновь предстоит решать через суд.

В «ВИС» напомнили, что подобные разногласия уже возникали ранее. Тогда арбитражный суд удовлетворил требования концессионера и продлил сроки реализации проекта. В компании считают, что отсутствие юридического согласования между сторонами продолжает осложнять строительство.

Четвёртый мост возводит «Сибирская концессионная компания», входящая в ГК «ВИС». Первоначально переправу планировали сдать в декабре 2023 года, однако сроки неоднократно пересматривались. Автомобильное движение по основному ходу моста запустили 15 декабря 2025 года, но часть инфраструктуры до сих пор остаётся незавершённой.

В октябре 2026 года концессионер вновь обратился в арбитраж с требованием перенести дату окончания строительства на декабрь 2027 года. Суд не поддержал иск. В ГК «ВИС» настаивают, что согласованные с Росавтодором и региональным Минтрансом сроки не были включены в концессионное соглашение по инициативе концедента.

Одной из главных причин отставания от графика в компании назвали сложности при строительстве тоннеля в районе улицы Станиславского. По информации подрядчика, реальные условия на площадке существенно отличались от тех, которые были указаны в проектной документации.

В частности, уровень грунтовых вод оказался более чем на 1,5 метра выше расчётного значения. Это вынудило строителей приостановить проходку, провести дополнительные инженерные исследования и скорректировать проект.

Кроме того, потребовались работы по снижению уровня грунтовых вод и возведению подпорной стены, которые изначально не предусматривались условиями концессионного соглашения. Дополнительное время заняло прохождение повторной государственной экспертизы. Как утверждают в «ВИС», непосредственно к строительству тоннеля вернулись только в 2026 году.

Ещё одним фактором задержки концессионер считает нерешённый вопрос дополнительного финансирования после изменения проектных решений. В компании также заявили о нарушении сроков поступления бюджетных средств.

По данным ГК «ВИС», собственные финансовые обязательства в объёме 8,6 млрд рублей были исполнены ещё в 2023 году. При этом бюджетное финансирование поступало с отставанием от графика, а последний транш компания получила только в ноябре 2025 года.

В региональном правительстве ранее высказывали другую позицию. Власти указывали на неоднократное нарушение строительного графика со стороны концессионера и изменение проектных решений без согласования.

На сегодняшний день общая строительная готовность четвёртого моста оценивается компанией в 90%. Некоторые отдельные объекты проекта завершены на 99%.

На левобережной стороне продолжается обустройство транспортной развязки. Из 25 предусмотренных съездов автомобилистам доступны 13. Ещё на пяти участках ведутся строительные работы в районе улиц Ватутина и Широкой.

Для организации движения на период завершения тоннеля подрядчик также обустроил временный объезд от улицы Ватутина в сторону площади Труда и проезда Энергетиков. По информации компании, после открытия основного хода моста по нему проехали уже более шести миллионов автомобилистов.

27 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что региональные власти продолжат добиваться от концессионера завершения всех работ. Глава региона также подчеркнул, что рассматривается возможность поэтапного ввода отдельных элементов инфраструктуры по мере их готовности.