С 1 декабря 2026 года в России вступит в силу ряд изменений. Некоторым пенсионерам автоматически пересчитают выплаты: тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет, и тем, кому впервые установили I группу инвалидности, фиксированная выплата вырастет вдвое — с 9584,69 до 19 169,38 рубля, а пенсионерам старше 80 лет дополнительно положена надбавка на уход. Часть январских пособий из-за новогодних выходных поступит досрочно, в конце декабря.

При возврате билетов на поезда, купленных с 1 декабря, сбор составит от 1% до 10% в зависимости от срока до отправления. Вводится технологический сбор на электронику: 250 рублей за смартфон, 50 — за обычный телефон и 500 — за ноутбук; расходы могут отразиться на цене для покупателей.

Автомобилисты смогут воспользоваться обновлённой программой льготного автокредитования со скидкой до 40%. Ветераны и инвалиды боевых действий смогут бесплатно воспользоваться ЭКО. Маркировка «Честный знак» распространится на крупы, муку, рис, зернобобовые, сухие супы и смеси для теста. Также 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2025 год — при просрочке со 2 декабря начнут начисляться пени.