В декабре 2026 года семьи получат детские пособия за ноябрь по графику, а часть январских выплат из-за новогодних праздников перечислят досрочно — до конца декабря.

Основные даты: 3 декабря — единое пособие на детей до 17 лет и беременных, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей и выплата на ребёнка военнослужащего по призыву; 4 декабря — выплата из материнского капитала на детей до трёх лет (обычная дата 5 декабря выпадает на субботу); 8 декабря — пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей.

Через «Почту России» деньги доставят с 3 по 25 декабря. Досрочное перечисление не означает дополнительную выплату — семьи просто получат деньги за январь раньше, а следующее начисление будет в феврале 2027 года. Проверить информацию можно на «Госуслугах» или сайте Соцфонда.