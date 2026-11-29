Для садоводов Новосибирской области изменится порядок расчёта платы за электроэнергию: правительство РФ утвердило единые правила для жителей СНТ.

Как пояснили в ФАС, применение понижающего коэффициента больше не будет зависеть от расположения участка и формы договора с поставщиком.

Раньше условия могли различаться для тех, кто заключил прямой договор с энергоснабжающей организацией, и для тех, кто пользовался коллективным договором СНТ. Теперь для обеих категорий действуют единые тарифные условия. Сам коэффициент составит от 0,7 до 1, а конкретное значение определят региональные власти.