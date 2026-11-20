В Новосибирской области в конце недели ожидается заметное похолодание. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до −15 градусов, тогда как днём температура местами будет подниматься до +2. Прогноз опубликовало Западно-Сибирское УГМС.

По информации метеорологов, существенных осадков в ближайшие выходные не предвидится. При этом погода будет сопровождаться порывистым ветром: в некоторых районах его скорость может достигать 13 метров в секунду.

Ещё одним погодным явлением станут туманы. Из-за них видимость на отдельных участках дорог может ухудшиться, поэтому автомобилистам стоит быть внимательнее во время поездок.