По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, 23 ноября в Новосибирской области потеплеет до +5 градусов и пойдёт дождь: день будет облачным, утром местами туманы и изморозь, утро начнётся с отметки 0 градусов с последующим потеплением, а в течение дня воздух прогреется до +5 при скорости южного ветра 3–8 м/с.

В Новосибирске сегодня в первой половине дня преимущественно без осадков: утром столбики термометров покажут -1…+1 градус, днём потеплеет до +4, а во второй половине дня пойдёт дождь — по данным портала Гисметео, с 16 до 22 часов в городе выпадет 4,6 мм осадков.