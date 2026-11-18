Старший преподаватель кафедры теоретических основ физической культуры НГПУ Марина Гончарова предлагает интегрировать гаджеты в уроки физкультуры, превращая смартфоны из инструментов для скроллинга в помощники для развития выносливости.

Вместо пассивного потребления контента школьники могут использовать приложения вроде Relive или Pacer для создания видеоотчетов о кроссах и анализа командной активности через встроенные датчики движения.

Технологии ИИ и дополненной реальности позволяют точно считать повторения упражнений и контролировать технику, добавляя тренировкам элемент геймификации и наглядной статистики прогресса.

Такой подход помогает педагогам удерживать баланс между цифровой средой и реальной физической активностью, делая спорт понятным и увлекательным для современного поколения.