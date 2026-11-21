Финалистка конкурса «Мисс Россия» из Новосибирска Анастасия Меновщикова рассказала о сложностях модельной карьеры и опасном опыте работы за границей. Самостоятельно заключать контракты с зарубежными агентствами девушка начала в 15 лет.

Первый опыт получила в Южной Корее, где провела три месяца и встретила 16-летие вдали от семьи. Позже модель работала во Вьетнаме. Там от нее потребовали уменьшить объем бедер с 90 до 88 сантиметров. Ради выполнения условий контракта Анастасия сильно ограничивала себя в питании.

В результате организм оказался истощен настолько, что у девушки практически не оставалось сил даже отвечать на звонки близких. Этот случай заставил ее пересмотреть отношение к модельной индустрии и поставить здоровье выше требований к внешности.

Сейчас Анастасия совмещает модельную карьеру с изучением юриспруденции. Полученные знания помогают ей самостоятельно разбираться в контрактах и защищать свои права.

В интервью «МК в Новосибирске» финалистка также рассказала о подготовке к конкурсу, поддержке семьи и планах по развитию родного города. Среди главных проблем Новосибирска она назвала пробки и необходимость улучшения общественного транспорта.