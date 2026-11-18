С 23 ноября 2026 года электричка №7134 «Барабинск – Новосибирск» перестанет останавливаться на восьми станциях: Оёш, Берёзка, Лесная поляна, Жаворонок, Бармашево, Светлый, Виктория и Шагаловский.

Эти станции будет обслуживать электричка №6320 «Дупленская – Новосибирск-Главный». Она отправится из Дупленской в 19:40 и приедет в Новосибирск-Главный в 21:27. С остановок она выходит так: Оёш в 19:49, Берёзка в 19:56, Лесная поляна в 20:00, Жаворонок в 20:04, Бармашево в 20:08, Светлый в 20:20, Виктория в 20:24, Шагаловский в 20:29.

«Экспресс-пригород» просит пассажиров заранее свериться с расписанием и учесть изменения.