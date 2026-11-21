В Новосибирске проходит фестиваль «Книжная Сибирь», и участники рынка обсуждают ситуацию в отрасли. Общий фон они называют удручающим: в 2026 году в России горели книги на складах маркетплейсов, тиражи уничтожали из-за несоответствия закону, а продажи в обычных магазинах падают.

Директор «Книжного бункера» Светлана Савиных рассказала Infopro54, что за восемь месяцев выручка упала на 22% к прошлому году, но с началом учебного сезона дела выправились.

Сильно просела учебная литература — пособия для ОГЭ и ЕГЭ теперь покупают на маркетплейсах, и издательства сами мешают рознице.