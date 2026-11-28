В Новосибирске сокращается число бань: в ноябре их было 258, на 2,3% меньше, чем годом ранее. Но по количеству бань город всё равно третий в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Интерес к баням при этом вырос в 1,5 раза, особенно осенью.

В регионе растёт число термальных комплексов — сейчас их 11. В Новосибирске есть «Гринвуд СПА» и «Мира Термы», а также аквапарк. Планируются новые комплексы, в том числе в Заельцовском бору с инвестициями около 5 млрд рублей.

Спрос на банные услуги неровный: в январе из-за морозов он вырос в 1,6 раза. Цены в термах стартуют с 2100 рублей за три часа, в коммерческих банях — от 700 рублей за час.