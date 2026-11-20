Новосибирцев 20 ноября ожидает спокойная геомагнитная обстановка без серьезных магнитных бурь.

По данным большинства астрофизических лабораторий, включая ИКИ РАН, день пройдет в режиме геомагнитного штиля с минимальным влиянием на здоровье.

Хотя некоторые прогнозы допускают кратковременные слабые возмущения в ночные и утренние часы, к шести утра магнитосфера стабилизируется. Врачи рекомендуют метеочувствительным людям использовать этот благоприятный период для прогулок на свежем воздухе и восстановления сил.