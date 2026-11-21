Книжная торговля в Новосибирске переживает непростой период: горожане стали реже покупать печатные издания, а небольшим магазинам приходится бороться за покупателей с крупными онлайн-площадками. Одной из главных причин участники рынка называют подорожание книг. Об этом сообщает Infopro54.

О снижении оборота рассказала директор магазина «Книжный бункер» Светлана Савиных. По её словам, за январь–август 2026 года выручка торговой точки оказалась на 22% ниже, чем за тот же период годом ранее. Некоторое оживление наметилось осенью: в сентябре и октябре показатели оказались выше прошлогодних.

Особенно сильно перемены отразились на сегменте учебной литературы. Раньше родители и преподаватели могли заказывать пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ сразу на целый класс. Теперь такие покупки всё чаще совершают через маркетплейсы. Конкуренцию традиционным магазинам усиливает и то, что сами издательства активно развивают продажи на интернет-платформах.

О том, как рост стоимости книг влияет на покупателей, рассказала также директор магазина «Карта мира» Анна Яковлева. Она отметила, что средняя сумма покупки по-прежнему составляет примерно тысячу рублей. Однако возможности покупателей за это время заметно изменились: если десять лет назад на эти деньги можно было взять две или три книги, то сейчас зачастую удаётся приобрести только одну. При этом расходы магазинов на закупку литературы продолжают увеличиваться.

Вместе с тем ситуация на рынке неоднородная. По словам представителя проекта «Сибирь на страницах» Никиты Приходченко, книжные пространства «Бюро № 13» и «Трамвай № 13» продолжают привлекать посетителей. Интерес к бумажным изданиям сохраняется, несмотря на экономические трудности.

В 2026 году массового закрытия книжных магазинов в Новосибирске не наблюдалось. В основном изменения затрагивали отдельные сети, которые корректировали площади торговых точек и выбирали другие форматы работы. В некоторых других российских городах книжные магазины, напротив, прекращали деятельность.

В сложившихся условиях продавцы стараются привлечь аудиторию не только ассортиментом. В магазинах организуют творческие встречи с авторами, книжные презентации, мастер-классы и другие события. Кроме того, предприниматели активнее развивают страницы в социальных сетях.

Участники рынка считают, что современным книжным магазинам уже недостаточно просто продавать литературу. Чтобы сохранить интерес посетителей, им приходится превращаться в культурные пространства, где читатели могут знакомиться, общаться и участвовать в мероприятиях.