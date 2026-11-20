Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником, отметив их ключевую роль в комфорте и развитии города.

Глава города напомнил, что Новосибирск исторически вырос как крупный логистический узел на Транссибе, где пересекаются железнодорожные, автомобильные, воздушные и речные пути.

В настоящее время власти совместно с правительством области и РЖД продолжают модернизацию инфраструктуры: парк общественного транспорта пополняется новыми низкопольными троллейбусами, обновленными трамваями и современными поездами метро, что делает агломерацию более удобной для жителей.