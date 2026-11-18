Директор МКК «Каранга» Анна Матвеева: биометрические решения превращаются из средств защиты в базовый элемент ежедневной инфраструктуры.

Сегодня многие компании используют биометрические технологии для оптимизации рабочих процессов. Это позволяет сократить операционные расходы, ускорить обслуживание клиентов и автоматизировать рутинные задачи.

В России с ноября 2026 года изменились требования к процедуре подтверждения личности клиентов в микрофинансовых организациях. Согласно решению, согласованному Банком России, Минцифры и Центром биометрических технологий, микрофинансовые организации (МФО) смогут проводить онлайн-идентификацию клиентов по изображению лица (то есть по одной модальности), отказавшись от записи голоса. Это решение продиктовано статистикой: в Единой биометрической системе (ЕБС) из более чем 70 млн профилей основная масса пользователей зарегистрирована только по лицу.

Если говорить про безопасность, то идентификация по лицу сопоставима с двухмодальной благодаря технологиям проверки на «живость». Современные алгоритмы анализируют микродвижения, объемность лица и реакцию на случайные команды системы в реальном времени. Это исключает возможность обмана с помощью фотографии или дипфейков. Кроме того, биометрический шаблон хранится в зашифрованном виде: система оперирует не картинкой, а математическим кодом, который невозможно превратить обратно в фотографию. Но следует учитывать ограничения одномодального подхода. К ним относятся сходство антропометрических параметров у родственников, а также возрастные и физические изменения внешности пользователя, которые могут потребовать регулярного обновления биометрического шаблона.

Для действующих клиентов микрофинансовых организаций, чьи биометрические данные уже хранятся в Единой биометрической системе, процедура получения займов с ноября 2026 года остается прежней. Для тех, у кого еще нет биометрии, достаточно выбрать один из трех способов регистрации: самостоятельно через приложение «Госуслуги Биометрия», лично в отделении банка с паспортом и СНИЛС или вызвав сотрудника банка на дом или в офис.

Внедрение одномодальной биометрии в микрофинансовых организациях является закономерным этапом развития рынка. Технология упрощает доступ к финансовым продуктам, сохраняя при этом жесткий контроль на стороне государства и банков.

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