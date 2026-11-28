Жителей Новосибирской области ожидает постепенное усиление холодов. В течение ближайших трёх дней температура воздуха в регионе местами опустится до −16 градусов. Прогноз опубликован Западно-Сибирским гидрометцентром.

В воскресенье, 29 ноября, в области будет преобладать облачная погода. Синоптики прогнозируют небольшой снег, а в отдельных районах — более интенсивные осадки и метели. Автомобилистам и пешеходам следует учитывать вероятность гололедицы. Ночью столбики термометров покажут от −4 до −9 градусов, в дневные часы — от −3 до −8.

В понедельник, 30 ноября, холод усилится. В ночное время температура составит −5...−10 градусов, местами воздух остынет до −15. Днём ожидается от −5 до −10 градусов. Снегопады и скользкие дороги сохранятся.

Ещё более низкие значения прогнозируют в ночь на вторник, 1 декабря. Температура опустится до −6...−11 градусов, а при прояснении неба — до −16. Днём ожидается −5...−10 градусов. В течение суток также возможны снег и гололедица.