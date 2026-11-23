Ко Дню матери активизировались мошенники. Они рассылают письма с «щедрыми скидками» на подарки и заманивают в магазины-однодневки.Об этом ТАСС рассказал Евгений Машаров из Общественной палаты.

Обычно предлагают цветы, косметику, текстиль и технику по очень низким ценам. Человек переходит по ссылке, оплачивает заказ и указывает свои данные и данные мамы, включая адрес. После этого «магазин» исчезает вместе с деньгами и информацией.

Также мошенники пишут женщинам от имени известных магазинов и маркетплейсов: обещают матерям детей до 18 лет скидку 25–50% на весь чек. Кнопка «Применить купон» ведёт на фишинговый сайт.