На озере Лесном в Новосибирске любители подлёдной рыбалки уже приступили к зимнему сезону. Первые выходы на водоём состоялись 18 и 19 ноября, хотя ледяной покров пока остаётся слишком тонким и представляет опасность для людей.

О своих первых результатах рыбаки рассказали в сообществе «Рыбалка в Новосибирске». По словам мужчин, толщина льда на озере составляет всего 4–5 сантиметров.

Во время первой поездки им удалось поймать семь окуней. Всю рыбу после этого отпустили обратно в воду. На следующий день рыбаки снова отправились на озеро, где их улов составил уже 25 ротанов.

Публикации о начале сезона вызвали споры среди пользователей соцсетей. Многие осудили решение выходить на водоём при такой толщине льда и предупредили о возможных последствиях.

Спасатели напоминают, что начало ледостава — один из наиболее опасных периодов для любителей зимней рыбалки. Ледяной покров формируется неравномерно, поэтому даже на одном водоёме его прочность может существенно различаться.

Особенно опасными считаются участки возле берегов, мест с течением, подземными родниками и мостами. Кроме того, во время потепления лёд теряет прочность, даже если внешне выглядит достаточно крепким.