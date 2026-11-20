В Центральном округе Новосибирска с 20 ноября начнут устанавливать знаки, ограничивающие парковку на ряде улиц.

Новые правила затронут проезды на Державина, Каменской, Военной и Красногорской, где запрет на стоянку будет действовать в ночное время или по выходным. На улицах Холодильной, Новой, Ельцовской, Вавилова, Галущака и Рельсовой ограничения вводятся по вторникам и пятницам, на Профинтерна — по четвергам, а на 2-й Владимировской — по средам.

Кроме того, на улице Северной запретят остановку грузовикам, а зона ограничений расширится на проезде Виктора Ващука и участках возле парка «Заельцовский». Нарушителей будут эвакуировать.