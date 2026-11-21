На следующей неделе в Новосибирске будет сыро: дожди, мокрый снег и перепады температуры, а к выходным придёт зима с морозами.

23 ноября ещё тепло — днём +2…+3, но сильный дождь и ветер до 10 м/с, а ночью дождь может перейти в мокрый снег. 24 ноября температура опустится до 0…+1, весь день будет идти дождь со снегом, вечером снегопад усилится и начнёт формироваться снежный покров высотой до 9 см.

25 ноября сохранится сырая погода при температуре около 0, утром и днём ожидается мокрый снег, а сугробы вырастут до 11 см. 26 ноября осадки прекратятся, но будет пасмурно: днём -1, ночью -3. 27 ноября станет самым ветреным днём: при 0…+1 и порывах до 14 м/с на улице будет ощущаться как -6. 28 ноября днём около 0, а ночью похолодает до -4…-5.

Самым холодным станет 29 ноября: температура опустится до -4…-6, из-за западного ветра с порывами до 9 м/с будет казаться, что на дворе -10…-12, весь день будет идти небольшой снег, и к концу выходных высота сугробов в городе может достигнуть 13 см.