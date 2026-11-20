В Коченёвском районе Новосибирской области обновят два отрезка автомобильной дороги «Коченёво — Целинное». Подрядные организации, которым предстоит выполнить работы, уже определены: территориальное управление автомобильных дорог заключило с ними соответствующие договоры.

За ремонт отрезка с 12-го по 15-й километр будет отвечать компания «Эллипс». Согласно контракту, привести этот участок в порядок необходимо до 27 августа 2027 года.

Второй объект — дорога между 9-м и 12-м километрами трассы. Его восстановлением займётся организация «Стройсити». Срок исполнения обязательств установлен до 17 августа 2028 года. Начать работы подрядчик сможет, когда установятся подходящие погодные условия.

Как уточнили в ТУАД, на обоих участках планируется привести в нормативное состояние дорожное покрытие. Специалисты обновят существующий асфальт и обустроят новое щебёночно-песчаное покрытие.

Ожидается, что после ремонта передвижение по трассе станет более удобным и безопасным для автомобилистов.

На время проведения работ возможны временные изменения организации движения. Водителям рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки и заранее учитывать вероятные ограничения при планировании поездок.