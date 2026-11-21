Жители Новосибирска смогут отдыхать на новогодних праздниках 11 дней подряд — каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Об этом сообщается в опубликованном графике праздничных дней.

31 декабря 2026 года (четверг) станет выходным благодаря переносу с субботы 4 января 2026 года. С 1 по 8 января 2027 года пройдут официальные новогодние каникулы, включая Рождество Христово 7 января.

А 9 и 10 января (суббота и воскресенье) — обычные выходные. Первым рабочим днём в 2027 году станет понедельник, 11 января, так что после длительных каникул у новосибирцев будет время плавно вернуться в привычный ритм.