При выборе живой новогодней ёлки новосибирцам рекомендуют обращать внимание на состояние хвои, возможные следы химической обработки и признаки плесени. Некоторые вещества, содержащиеся в хвойных смолах, способны вызывать раздражение дыхательных путей и аллергические реакции. Об этом Сиб.фм рассказали специалисты Новосибирского государственного университета.

Характерный запах хвои обусловлен эфирными маслами, в состав которых входят терпены и фитонциды. Эти вещества обладают противомикробными и противовоспалительными свойствами. В небольших концентрациях они могут благоприятно влиять на дыхательную систему и помогать справляться с эмоциональным напряжением.

Однако людям с повышенной чувствительностью следует соблюдать осторожность. В тёплом и сухом помещении летучие компоненты эфирных масел и смол могут раздражать слизистые оболочки и вызывать кожные реакции. Кроме того, на коре деревьев могут присутствовать споры плесени, которые начинают активно развиваться после переноса ёлки в квартиру.

Чтобы избежать возможных проблем, специалисты советуют приобретать деревья у проверенных продавцов на официальных ёлочных базарах или непосредственно в лесничествах. По словам кандидата химических наук, доцента кафедры химии НГПУ Алексея Хомченко, в таких хозяйствах ели не обрабатывают пестицидами, искусственными красителями и другими химическими составами. Подобные вещества могут стать дополнительным источником токсической и аллергенной нагрузки.

Также при покупке важно внимательно осмотреть хвою. Кандидат биологических наук, доцент кафедры химии НГПУ Юлия Коваль отмечает, что на морозе определить наличие специальной обработки бывает сложно. Некоторые химические компоненты начинают испаряться только при комнатной температуре.

Тем не менее покупателя должны насторожить белёсые следы, похожие на мыльные разводы, а также неестественный восковой блеск иголок. Такие признаки могут указывать на обработку дерева специальными составами.