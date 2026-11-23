Эксперт Татьяна Подольская рассказала РИА Новости, что на пенсию можно выйти на два года раньше по двум причинам. Первая — длительный стаж: 42 года у мужчин и 37 лет у женщин. Но раньше 60 лет мужчинам и 55 лет женщинам всё равно не назначат.

Вторая причина — потеря работы в предпенсионном возрасте из-за ликвидации или сокращения. Тогда нужен стаж 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

В обоих случаях нужно не меньше 30 пенсионных баллов. Если баллов не хватает из-за низкой официальной зарплаты, досрочную пенсию не дадут.