Жителям Новосибирской области не придется в обязательном порядке получать пенсии и социальные пособия в цифровых рублях. Российское законодательство не предусматривает принудительного перевода таких выплат на новую форму национальной валюты. Об этом Сиб.фм рассказал адвокат Алексей Белоус.

По словам специалиста, возможность пользоваться цифровым рублем не означает, что граждане обязаны выбирать именно такой способ получения государственных выплат. Единого требования для пенсионеров и получателей пособий в действующих нормативных актах нет.

Адвокат пояснил, что порядок получения пенсий остается прежним. Граждане самостоятельно определяют удобный вариант: зачисление средств через банк или доставка почтой. Аналогичный принцип действует при выплате единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Отдельные правила предусмотрены для жилищных субсидий. Согласно постановлению правительства, такие средства перечисляют на банковские счета или вклады до востребования. Порядок предоставления компенсаций за коммунальные услуги определяется условиями конкретной меры социальной поддержки.

Как подчеркнул Белоус, использовать цифровые рубли для получения пенсий и пособий можно будет только в том случае, если такая возможность прямо закреплена в правилах соответствующих выплат.