Эксперт Ольга Чирикова рассказала ТАСС, что мошенники выманивают у россиян номера СНИЛС. С их помощью они взламывают аккаунты на «Госуслугах», оформляют микрозаймы и узнают доходы жертв.

По её словам, если у мошенника есть СНИЛС, взломать или восстановить аккаунт на «Госуслугах» гораздо проще. Получив доступ, аферисты могут оформлять субсидии и выплаты от имени владельца и менять его данные.

Кроме того, по СНИЛС, ФИО и копии паспорта они подают заявки на микрозаймы — и человек остаётся с долгами и испорченной кредитной историей.