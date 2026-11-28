Ошибки при планировании семейного бюджета могут привести к накоплению долгов и даже потере имущества. Главные финансовые риски россиян назвал руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

По данным компании, только 26% россиян после обязательных расходов сохраняют комфортный остаток зарплаты. Ещё 38% тратят почти весь доход до следующей выплаты, 23% регулярно занимают деньги, а 13% испытывают трудности даже с оплатой базовых потребностей.

Среди распространённых ошибок эксперт выделил игнорирование ежегодных расходов, чрезмерную кредитную нагрузку, расчёт на ещё не полученные премии и отсутствие финансовых накоплений. В результате даже сезонные платежи или внезапная поломка автомобиля могут вынудить семью обращаться за займами.

Овечкин советует планировать расходы с учётом годовых платежей, не рассчитывать на негарантированные доходы и контролировать кредитную нагрузку. Также эксперт рекомендует создать финансовую подушку, которой хватит на три–шесть месяцев жизни семьи. Это поможет справиться с непредвиденными обстоятельствами без новых долгов.