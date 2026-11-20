С 1 января 2027 года в России установят новый размер минимальной оплаты труда — 28 935 рублей в месяц до вычета налогов. Таким образом, показатель увеличится на 6,8% по сравнению с действующим уровнем в 27 093 рубля. Законопроект об изменениях одобрила Государственная Дума.

Новые правила будут распространяться и на жителей Новосибирской области. Минимальная зарплата на федеральном уровне станет единой для всех российских регионов.

Помимо размера выплат, изменится и методика определения МРОТ. Если раньше при расчётах ориентировались на медианную заработную плату и установленное соотношение с ней — не менее 48%, то теперь основой станут прогнозируемые темпы увеличения среднемесячных доходов работников организаций.

Корректировка минимальной оплаты труда отразится не только на зарплатах сотрудников, чей доход находится на нижней границе установленного уровня. От величины МРОТ также зависят некоторые пособия, социальные выплаты и доплаты. Кроме того, этот показатель используют при определении отдельных региональных социальных нормативов.