В 2026 году рынок автозапчастей в России сохранил устойчивый спрос, но автовладельцы стали чаще выбирать более доступные марки и регулярно обслуживать машины. Об этом рассказал коммерческий директор NGN и LYNXauto Александр Маршалков, передает Infopro54.

Чаще всего покупали детали подвески, технические жидкости и детали тормозной системы. Заметно выросли продажи электрооборудования — оно обошло детали трансмиссии. Несмотря на старение автопарка, спрос на капремонт двигателей и коробок передач не вырос.

Зато люди стали чаще покупать моторные масла и жидкости для АКПП — они предпочитают вовремя обслуживать машину, а не доводить её до серьёзного ремонта. Больше всего запчастей по-прежнему покупают для европейских, японских и корейских автомобилей, но растёт значение китайских машин.

Из-за роста цен водители стали внимательнее следить за стоимостью обслуживания и чаще выбирать альтернативные бренды — не самые дешёвые, а те, где цена и качество оптимальны. Сезонность сохранилась: весной берут детали подвески и тормозов, осенью — аккумуляторы, щётки и жидкости для подготовки к зиме. Дефицита почти не было, небольшие перебои возникали только с поставками моторных масел.