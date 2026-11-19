Детские снимки хранят в себе особое тепло и воспоминания о беззаботных годах. На них — искренние улыбки, смешные причёски, любимые игрушки и трогательные моменты, к которым спустя время хочется возвращаться снова.

В честь Всемирного дня ребёнка, который отмечается 20 ноября, жители Новосибирска поделились архивными фотографиями из детства. Эти кадры позволяют взглянуть на маленьких горожан такими, какими они были много лет назад.

Предлагаем вспомнить, как выглядели новосибирцы в детстве, и окунуться в атмосферу прошлого.

Фото: Сиб.фм