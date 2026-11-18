Барабинский суд Новосибирской области оштрафовал Дениса Неокладнова за то, что он избил собственного несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

Вечером 7 марта 2026 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры ударил подростка три раза по лицу — тот пытался защитить свою мать. Так как Неокладнов уже был ранее наказан за аналогичное поведение, его дело рассмотрели уже по уголовной статье.

Ему назначили штраф в размере месячного заработка — 34 300 рублей — с выплатой в рассрочку на восемь месяцев.